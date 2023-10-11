Языковой омбудсмен Украины призвал скорее отказаться от русского языка на ТВ

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Уполномоченный по правам человека в сфере языковых отношений Тарас Креминь обратился к национальным телеканалам Украины с требованием перейти на украинский язык в своих программах и отказаться от использования русского, сообщает РИА Новости.

Фото: wikipedia.org

В своем обращении он упомянул телеканалы "Рада", "24-й канал", "Пятый канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы – Украина", Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, а также медиагруппы "1+1 Media", Starlight Media и Inter Media Group, призывая их досрочно выполнять положения закона Украины "О медиа" относительно использования государственного языка в эфире.

Креминь подчеркнул необходимость использовать исключительно украинский язык с синхронным или последовательным переводом выступлений на русском языке. Он отметил, что двуязычие нарушает не только право граждан Украины на получение информации на государственном языке, но и способствует ограничению использования украинского языка, подрывая его систему.

Креминь предложил телеканалам использовать исключительно украинский язык в своих эфирах, даже не дожидаясь июля 2024 года, когда вступят в силу ограничения по использованию других языков. Он напомнил, что с этой даты можно будет использовать другие языки только в устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах.

После смены власти на Украине власти начали борьбу не только с советской историей, но и с любыми проявлениями связей с Россией и русским языком. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принятый Верховной радой в 2019 году предусматривает использование украинского языка во всех сферах жизни граждан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины долгое время проводили политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции, а международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно в отношении русскоязычного населения.