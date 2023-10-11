Китайские соседи Хабаровска объявили о выплатах за информацию о браконьерах

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Власти Фуюаня объявили о вознаграждении до 5 тысяч юаней за информацию о браконьерах, нелегальной продаже рыболовных снастей и незаконной переработке природных ресурсов во время запрета на рыболовство. Об этом заявило Управление пограничного контроля китайского города, который находится в 65 километрах от Хабаровского края.

Фото: Openverse

Согласно официальному сообщению, вознаграждение в размере двух тысяч юаней предоставляется за информацию о лицах, участвующих в незаконной рыболовной деятельности, а также за сведения о продаже рыболовных снастей и коммерческой торговле ими. Также выплачиваются вознаграждения за информацию о перевозке, покупке, продаже и переработке незаконно выловленной рыбы.

Управление пограничного контроля Фуюаня также обещает выплатить 100 юаней за каждую лошадиную силу моторных лодок, используемых для незаконной рыболовной деятельности, и до 5000 юаней за сведения о противоправном использовании судов и моторных лодок в других незаконных целях, сообщает transsibinfo.com.

Всех, кто обладает информацией о нарушениях и нарушителях, просят сообщать по телефону горячей линии.

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