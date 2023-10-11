ФСБ: Энергоблок Курской АЭС аварийно останавливали из-за украинских диверсантов

Из-за действий украинских диверсантов произошла аварийная остановка энергоблока №2 на Курской атомной электростанции. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности, сообщает argumenti.ru.

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"В результате акций украинских диверсантов аварийно был выключен энергоблок №2 Курской АЭС", — цитируется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале отечественного информационного агентства, глава ФСБ Александр Бортников.

С начала специальной военной операции, начатой Москвой 24 февраля 2022 года, ранее сегодня отмечалось, что в боевых действиях против России на Украине участвуют сотрудники 13 европейских частных военных компаний.