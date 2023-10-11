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Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай

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Мир

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай уже установлены, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай
Фото: Openverse

"Они определены, и мы своевременно вас проинформируем", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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