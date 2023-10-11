Москва и Пекин договорились о датах визита Путина в Китай

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай уже установлены, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Они определены, и мы своевременно вас проинформируем", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.