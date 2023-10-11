Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработан новый метод 3D-печати, который может помочь в лечении травм головного мозга
Omoda демонстрирует электрический кроссовер для России
В МХТ им. Чехова состоялась премьера постановки "Маскарад с закрытыми глазами"
Тюменка поделилась своим опытом участия в "Мисс Россия"
Подольские врачи удалили опухоль мозга, разбудив пациента во время операции
На Кавказе после получения "двойки" семиклассница выпала из школьного окна
Диетолог Мансурова: эти продукты спасут от стресса без ущерба для фигуры
Министр обороны России сообщил, что найдено решение по лёгким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72
Военспец Марочко заявил об уходе ВСУ с ряда передовых рубежей у Соледара

Кандидат в главы США Рамасвами выступил против объединения помощи Украине и Израилю

1:14
Мир

В американской администрации размышляют над возможным объединением помощи Украине и Израилю в один законопроект, однако это неприемлемо. Такое мнение выразил кандидат в руководители США Вивек Рамасвами.

Кандидат в главы США Рамасвами выступил против объединения помощи Украине и Израилю
Фото: Openverse

Он предостерёг Белый дом от совершения "жалкого" шага. Политик назвал плохой идеей связать материальную поддержку Украины и экстренную помощь Израилю, поскольку в этих странах развернулись совершенно разные конфликты, которые не похожи друг на друга.

На своей странице в соцсети X (бывшая Twitter*) Рамасвами предложил поставить в приоритет интересы Вашингтона. Именно от них нужно отталкиваться при рассмотрении идей о помощи Украине или Израилю, считает кандидат в президенты.

Ранее телеканал NBC сообщил о возможном объединении программ поддержки Украины и Израиля в один американский законопроект. При этом стало известно, что далеко не все чиновники в США выступают за дальнейшее финансирование Киева.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Психотерапевт рассказала, почему не получается похудеть

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.

Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Пушков оценил слова Милли о войне с РФ в случае её победы на Украине
Тело пропавшей 22-летней девушки нашли под Екатеринбургом
Европа не справляется с нелегальной миграцией Михаил Плисюк "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев
Жуткие кадры расстрела военными ЦАХАЛ сдавшихся бойцов ХАМАС
Учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
Обнаружена новая причина долголетия
Обнаружена новая причина долголетия
Последние материалы
Omoda демонстрирует электрический кроссовер для России
В МХТ им. Чехова состоялась премьера постановки "Маскарад с закрытыми глазами"
Тюменка поделилась своим опытом участия в "Мисс Россия"
Подольские врачи удалили опухоль мозга, разбудив пациента во время операции
На Кавказе после получения "двойки" семиклассница выпала из школьного окна
Кандидат в главы США Рамасвами выступил против объединения помощи Украине и Израилю
Диетолог Мансурова: эти продукты спасут от стресса без ущерба для фигуры
Министр обороны России сообщил, что найдено решение по лёгким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72
Военспец Марочко заявил об уходе ВСУ с ряда передовых рубежей у Соледара
Эксперт назвал самые востребованные литературные жанры в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников