В американской администрации размышляют над возможным объединением помощи Украине и Израилю в один законопроект, однако это неприемлемо. Такое мнение выразил кандидат в руководители США Вивек Рамасвами.
Он предостерёг Белый дом от совершения "жалкого" шага. Политик назвал плохой идеей связать материальную поддержку Украины и экстренную помощь Израилю, поскольку в этих странах развернулись совершенно разные конфликты, которые не похожи друг на друга.
На своей странице в соцсети X (бывшая Twitter*) Рамасвами предложил поставить в приоритет интересы Вашингтона. Именно от них нужно отталкиваться при рассмотрении идей о помощи Украине или Израилю, считает кандидат в президенты.
Ранее телеканал NBC сообщил о возможном объединении программ поддержки Украины и Израиля в один американский законопроект. При этом стало известно, что далеко не все чиновники в США выступают за дальнейшее финансирование Киева.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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