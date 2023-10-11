Кандидат в главы США Рамасвами выступил против объединения помощи Украине и Израилю

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

В американской администрации размышляют над возможным объединением помощи Украине и Израилю в один законопроект, однако это неприемлемо. Такое мнение выразил кандидат в руководители США Вивек Рамасвами.

Фото: Openverse

Он предостерёг Белый дом от совершения "жалкого" шага. Политик назвал плохой идеей связать материальную поддержку Украины и экстренную помощь Израилю, поскольку в этих странах развернулись совершенно разные конфликты, которые не похожи друг на друга.

На своей странице в соцсети X (бывшая Twitter*) Рамасвами предложил поставить в приоритет интересы Вашингтона. Именно от них нужно отталкиваться при рассмотрении идей о помощи Украине или Израилю, считает кандидат в президенты.

Ранее телеканал NBC сообщил о возможном объединении программ поддержки Украины и Израиля в один американский законопроект. При этом стало известно, что далеко не все чиновники в США выступают за дальнейшее финансирование Киева.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.