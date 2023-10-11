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"Царьград": один удар ХАМАС — и американский гегемон содрогнулся

1:34
Мир

В западных СМИ паника из-за ситуации в Израиле — США окончательно перестали бояться.

"Царьград": один удар ХАМАС — и американский гегемон содрогнулся
Фото: https://www.elaosboa.com/

Атака ХАМАС — это, ни много ни мало, конец Pax Americana — лживой американской "империи". Об этом заявил обозреватель Хал Брэндс.

Ранее Вашингтон хвастливо заявлял, что ситуация в регионе "спокойна как никогда". И вот палестинцы уже перестреливаются с резервистами в десятках городов Израиля. На улицах полно трупов. Аэропорты забиты желающими бежать. Израильский мир рухнул в одночасье, и вместе с этим — вся легенда о влиянии США.

Киевская власть очень насторожилась — американские деньги потекут теперь в Израиль. А Белому дому надо ещё иметь в резерве силы для обострения на Тайване, поскольку китайский дракон не спит. Получается, что американский мир зашатался, удерживая всё, что было награблено и нахапано в течение века, пишет "Царьград".

"Гегемония США чрезвычайно уязвима. Нам не надо гоняться за штатовскими инструкторами-наёмниками на линии фронта от Антоновского моста до Кременной. Достаточно поддержать чаяния угнетённых народов по всей планете. Жертв среди военных гегемона станет недопустимо много для американского общественного мнения. Штаты могут получить второй Вьетнам или Афганистан где угодно. Они не справятся. Они уже не справляются", — подытожил основатель телеканала Константин Малофеев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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