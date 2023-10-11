Вооружённый конфликт между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС — это катастрофа для американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов, сообщает Newsweek.
Как подчеркнул автор материала Дэниел Буш, Вашингтон может быть вовлечён в потенциальную региональную войну, которая "поглотит" Белый дом на довольно продолжительное время.
"Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию", — сказано в публикации.
Если конфликт продолжит разрастаться, США столкнутся с повышением стоимости энергоносителей, уточнил журналист. Он добавил, что эскалация на территории Ближнего Востока — серьёзный политический вызов для американского президента.
Как пояснил обозреватель, Белый дом не был готов к обострению палестино-израильского конфликта. Обстановка в Израиле является "помехой" для руководства США, поскольку она отвлекает Вашингтон от событий на Украине и противостояния с КНР, заключил автор.
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