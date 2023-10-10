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Грете Тунберг может грозить лишение свободы за неповиновение полиции

1:27
Мир

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг была вызвана в окружной суд Мальмё из-за отказа подчиниться полиции во время своей акции. Судебные власти сообщили, что обвинение было предъявлено прокурором 15 сентября, и это дело связано с инцидентом, произошедшим 24 июля этого года, сообщает ТАСС.

Грете Тунберг может грозить лишение свободы за неповиновение полиции
Фото: Openverse

24 июля окружной суд Мальмё признал Тунберг виновной в нарушении правил организации демонстрации и наложил на неё штраф в размере 1,5 тысячи крон (144 доллара) в виде ежедневных штрафов, а также 30 тысяч крон (2 880 долларов) за её климатическую акцию, проведенную возле нефтяного порта в знак протеста против использования ископаемого топлива. Сама активистка отрицает совершение преступления, но отмечает, что ожидала подобного наказания. В тот же день полиция Мальмё вновь вынудила Тунберг и участников её организации "Reclaim the Future" покинуть дорогу, которую они блокировали, препятствуя движению в нефтяной порт.

За нарушение законов и неповиновение правоохранительным органам в некоторых серьезных случаях может грозить тюремное заключение. Максимальное наказание за такое преступление составляет шесть месяцев лишения свободы.

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ИСТИННОЕ ЛИЦО ГРЕТЫ ТУНБЕРГ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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