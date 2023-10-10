Мэр Львова Андрей Садовый решил лишить российского бизнесмена Михаила Фридмана почётного городского знака имени святого Юрия. Это решение было объявлено на сайте Львовского горсовета и связано с обвинениями в причастности Фридмана к финансированию СВО.
Ранее, в июне 2011 года, Михаил Фридман был награжден этим почётным знаком за выдающиеся заслуги перед городом, награда, которая вручается гражданам Украины и иностранцам, сообщает ТАСС.
Ранее украинский суд по требованию СБУ наложил арест на счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 17 миллиардов гривен (более 460 миллионов долларов) и активы 20 компаний. Фридман и Авен владели пакетами акций бывшего "Альфа-банка Украина", который в июле того года был национализирован правительством Украины и переименован в Сенс-банк.
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