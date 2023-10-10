Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нетаньяху рассказал президенту США о зверствах ХАМАС: как в Бабьем Яру, убили всех
Во Франции уволили главного тренера "Орлеана" из-за обвинений в расизме
Грете Тунберг может грозить лишение свободы за неповиновение полиции
В Словакии уже во втором городе объявили ЧС из-за нелегальных мигрантов
Врач-сомнолог рассказал о причинах усталости по утрам: тревожные и депрессивные расстройства
Врач-инфекционист перечислил опасные инфекционные заболевания сезона: грипп, коронавирус, парагрипп
Госдолг США вырос на $500 млрд меньше чем за месяц
Тренер "Индепендьенте" рассказал о неумении его игроков складывать и вычитать
Марков о взятии ВС РФ террикона в Авдеевке: Это, говорят, очень круто

Мэр Львова лишил Михаила Фридмана почётного знака

1:00
Мир

Мэр Львова Андрей Садовый решил лишить российского бизнесмена Михаила Фридмана почётного городского знака имени святого Юрия. Это решение было объявлено на сайте Львовского горсовета и связано с обвинениями в причастности Фридмана к финансированию СВО.

Мэр Львова лишил Михаила Фридмана почётного знака
Фото: wikipedia.org

Ранее, в июне 2011 года, Михаил Фридман был награжден этим почётным знаком за выдающиеся заслуги перед городом, награда, которая вручается гражданам Украины и иностранцам, сообщает ТАСС.

Ранее украинский суд по требованию СБУ наложил арест на счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 17 миллиардов гривен (более 460 миллионов долларов) и активы 20 компаний. Фридман и Авен владели пакетами акций бывшего "Альфа-банка Украина", который в июле того года был национализирован правительством Украины и переименован в Сенс-банк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Бизнес-Секреты 2.0: Михаил Фридман
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Психотерапевт рассказала, почему не получается похудеть

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.

Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
ВС РФ после мощного удара по позициям ВСУ начали наступление на Авдеевку
Армия РФ начала наступление на Авдеевку после мощного удара всеми средствами поражения
Пушков оценил слова Милли о войне с РФ в случае её победы на Украине
Тело пропавшей 22-летней девушки нашли под Екатеринбургом
Европа не справляется с нелегальной миграцией Михаил Плисюк "Отметелят": Зеленскому отказано в выступлении в парламенте Румынии Любовь Степушова Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев
Оборона ВСУ возле Авдеевки прорвана российскими военными
Учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
Обнаружена новая причина долголетия
Обнаружена новая причина долголетия
Последние материалы
Грете Тунберг может грозить лишение свободы за неповиновение полиции
В Словакии уже во втором городе объявили ЧС из-за нелегальных мигрантов
Врач-сомнолог рассказал о причинах усталости по утрам: тревожные и депрессивные расстройства
Мэр Львова лишил Михаила Фридмана почётного знака
Врач-инфекционист перечислил опасные инфекционные заболевания сезона: грипп, коронавирус, парагрипп
Госдолг США вырос на $500 млрд меньше чем за месяц
Тренер "Индепендьенте" рассказал о неумении его игроков складывать и вычитать
Марков о взятии ВС РФ террикона в Авдеевке: Это, говорят, очень круто
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На украинском военном аэродроме Долгинцево уничтожен очередной Су-25
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников