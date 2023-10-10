Госдолг США вырос на $500 млрд меньше чем за месяц

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Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на более чем $500 миллиардов менее чем за месяц, достигнув отметки $33,5 триллиона, согласно информации, опубликованной Министерством финансов США.

Фото: Openverse

На 18 сентября министерство объявило, что совокупный государственный долг страны перешагнул отметку в $33 триллиона, что было рекордным показателем на тот момент. Еще 16 июня он превысил $32 триллиона. По последним оценкам ведомства, государственный долг США уже составляет $33,513 триллиона, сообщает ТАСС.

В январе был превышен установленный законодательно потолок государственного долга США, который составлял $31,4 триллиона. В ответ Министерство финансов страны вынуждено было применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывала Конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, согласились на увеличение потолка государственного долга, однако при условии существенного сокращения бюджетных расходов.

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