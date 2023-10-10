Французская полиция за четыре дня задержала 16 человек по разным случаям антисемитизма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
Ранее глава МВД приказал усилить охрану синагог, еврейских образовательных учреждений, общественных центров и аналогичных объектов. Всего в Франции были приняты дополнительные меры безопасности для более чем 500 объектов.
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