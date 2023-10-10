Полиция Франции задержала 16 человек за проявление антисемитизма

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Французская полиция за четыре дня задержала 16 человек по разным случаям антисемитизма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Фото: Openverse

Ранее глава МВД приказал усилить охрану синагог, еврейских образовательных учреждений, общественных центров и аналогичных объектов. Всего в Франции были приняты дополнительные меры безопасности для более чем 500 объектов.

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