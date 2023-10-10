В США отметили, что Россия создала смертоносную армию из-за недальновидности Вашингтона

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России удалось сформировать действительно сильную армию за время СВО на Украине. На это обратил внимание экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт назвал нынешнюю российскую армию "смертоносной".

"Россияне очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов", — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Экс-советник считает, что в этом виноваты и США, которые недооценили Россию и наделали много ошибок в отношениях с ней. В частности, Белый дом пытался помешать созданию властями РФ сильной армии, однако всё вышло с точностью да наоборот.

Макгрегор полагает, что Вашингтон вёл себя по отношению к России очень глупо, и получил соответствующий результат.