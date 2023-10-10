Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки. Эту информацию он предоставил в ходе брифинга с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщает Газета. Ru.
"В ходе переговоров с канцлером я поделился информацией о наших усилиях в рамках черноморской инициативы, о том, что мы предпринимали и продолжаем предпринимать", — отметил президент.
Ранее глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН, Мартин Гриффитс, проводят встречи с российской стороной по экспорту продовольствия и удобрений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
По словам Дюжаррика, Гринспен находится лично в Москве для участия в переговорах. Гриффитс, руководитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, будет участвовать во всех встречах в режиме дистанционного участия.
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