Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по восстановлению зерновой сделки. Эту информацию он предоставил в ходе брифинга с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщает Газета. Ru.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.