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В Саудовской Аравии начала свою работу первая русская школа

1:27
Мир » Азия

8 октября в Саудовской Аравии открылась первая русская школа, вмещающая 500 учеников, информирует пресс-служба школы "ONE! International School".

В Саудовской Аравии начала свою работу первая русская школа
Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эта учебное заведение стало филиалом сети частных образовательных школ "ONE! International School". В текущем учебном году откроются начальные классы, где каждый класс будет принимать до 20 учеников, а также детский сад. Обучение проводится на русском языке и с использованием российских учебников, дополнительно вводятся уроки арабского языка. Выпускники этой новой школы получат аттестаты о среднем российском и арабском образовании.

Торговый представитель России в Саудовской Аравии Станислав Янковец ожидает, что новая школа станет популярной среди россиян, проживающих в Саудовской Аравии, а также среди местных жителей, которые планируют обучение в России.

Янковец подчеркнул, что российское образование, основанное на высоких стандартах и традиционных ценностях, пользуется большим авторитетом в арабском мире и, в частности, в Саудовской Аравии.

Инвестиции в строительство этой школы составили более 25 миллионов долларов, а стоимость оборудования одного класса составила 10 тысяч долларов. Группы детского сада обошлись в 7 тысяч долларов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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