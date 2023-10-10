Кассетные боеприпасы мерзость, но не когда их использует Украина — британский генерал

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Кассетные боеприпасы недопустимы для применения, но только не в том случае, если речь идёт об их использовании ВСУ, заявил бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф.

Фото: openverse.org

"Да, кассетные бомбы — это мерзкий, отвратительный аспект войны, и я категорически осуждаю использование кассетных бомб. Но если Украине нужны кассетные бомбы для разминирования российских траншейных систем на украинской территории, то это совершенно другое дело. Это дело украинцев", — цитирует мистера издание "Политнавигатор".

А ещё, по словам Ширреффа, Украине "высокоточные возможности дальнего действия", чтобы "усложнять задачу российской стороне".

Напомним, что в последнее время появилось много сообщений, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому скорую поставку оперативно-тактических ракет ATACMS.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден воспринимал поставки таких ракет как угрозу эскалации с Москвой.

Однако после передачи Киеву британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP EG о какой-либо эскалации думать уже было бессмысленно, сказал Салливан. Спорная точка зрения, мягко говоря.

Отметим, что именно США стали инициаторами поставок на Украину кассетных боеприпасов. Связывали это с нехваткой обычных снарядов, запасы которых в США и Европе значительно сократились.