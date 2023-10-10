Ушли в отставку ещё 10 высокопоставленных офицеров — Туск о хаосе в Войске польском

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Масштабный хаос в Вооруженных силах Польши, вызванный неожиданным уходом из армии начальника Генштаба Раймунда Анджейчака и руководителя оперативного командования Томаша Пиотровского, продолжает нарастать, сообщает EADaily.

Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил сегодня, 10 октября:

"Только что мне поступила информация об отставке еще десятков высокопоставленных офицеров генерального командования. Все это происходит в условиях военных действий на нашей восточной границе и нарастающего конфликта на Ближнем Востоке, который может перерасти в глобальный кризис. Особенно важно учитывать, что через сто часов в стране пройдут парламентские выборы. Сейчас нам, более чем когда-либо, необходимо чувство стабильности и безопасности. Я призываю всех офицеров и генералов польской армии сохранять хладнокровие и максимальную ответственность".

Туск также обратился к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой как можно скорее сообщить общественности о произошедшем и "о всех причинах растущего хаоса в польских вооруженных силах". Однако Дуда молчит. Портал "Онет.Пл" добавил масла в огонь, отметив, что сегодня Бюро национальной безопасности провело встречу с президентом по ситуации в Израиле, после которой Анджею Дуде предстояло выступить перед СМИ, но брифинг неожиданно был отменен.

"Это может быть связано с информацией об увольнении генералов польской армии", — предполагает портал.

Отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя масштабные отставки, назвал министра обороны Мариуша Блащака "политическим подлецом", подчеркнув, что министр провел "политизацию армии", втягивая солдат в текущую избирательную кампанию.

"Политики правящей партии совершенно не понимают настроений в армии. Они думали, что поскольку солдаты фотографируются с ними, то те поддерживают их. Ничего более далекого от правды! Честь польского солдата и его подготовка не позволяют им участвовать в политических акциях, к которым их постоянно вовлекали. В любом случае, уважаемый редактор, скажу вам прямо, что об этом говорят солдаты на полигонах: уровень смуты в армии достиг Гималаев!" — выразился Скшипчак образно.