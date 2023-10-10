Желанный объект для Запада — Очамчырская бухта в Абхазии

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Абхазия — суверенное государство, и она имеет право на обеспечение своей безопасности, совместно с союзниками, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, когда он обсуждал возможность создания постоянной военной базы ВМФ России в Очамчырской бухте Абхазии, сообщает EADaily.

Фото: Openverse

"Абхазия — конечно, желанный объект для западных стран. Это побережье Черного моря, которое контролирует восточную часть моря. Я уверен, что Абхазия имеет полное право заботиться о своей независимости и безопасности и решать этот вопрос совместно со своими союзниками, прежде всего Россией," — сказал Джабаров во время видеоконференции Москва — Сухум — Цхинвал.

Как уже сообщалось в EADaily, президент Абхазии, Аслан Бжания, заявил о появлении постоянной военной базы ВМФ России в Очамчырской бухте.

"В день нашего национального праздника (30 сентября — День Победы и Независимости Абхазии) к нам прибыл малый ракетный корабль. Мы осмотрели его — это современное судно с впечатляющими боевыми возможностями. Мы заключили соглашение, и в скором времени в Очамчырском районе будет создана постоянная база Военно-морского флота РФ," — сказал Бжания.

5 октября секретарь Совета безопасности Абхазии, Сергей Шамба, сообщил ТАСС, что базирование кораблей ВМФ России в порту Очамчырского района предусмотрено соглашением между Абхазией и Россией о создании объединенной российской военной базы на территории республики.

Евросоюз выразил глубокую тревогу по поводу планов создания постоянной военной базы ВМФ России в Очамчырском районе Абхазии, считая, что это действие "подрывает территориальную целостность Грузии".

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