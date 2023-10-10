Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что полностью разрешить конфликт между Израилем и Палестиной возможно только через непосредственные переговоры. В ходе брифинга она подчеркнула необходимость того, чтобы переговоры отражали принципы обоих государств, сообщает Газета. Ru.
Относительно участия России, Захарова отметила, что страна готова продолжать предоставлять всестороннюю поддержку сторонам с целью сведения уровня эскалации и конфронтации к минимуму. Она также подчеркнула, что Москва поддерживает тесные контакты с ведущими государствами региона.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля, что привело к введению чрезвычайного положения на территории страны министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что страна находится в состоянии войны.
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