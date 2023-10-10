Зеленский отменил визит в парламент Румынии после требования "вернуть украденные территории"

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Руководство парламента Румынии официально объявило об отмене запланированного заседания, на котором должен был выступить Владимир Зеленский.

Фото: wikimedia.org

Вместо выступления перед румынскими депутатами и сенаторами Зеленский проведёт общую встречу с председателем сената Николаем Чукэ и временно исполняющим обязанности председателя палаты депутатов Альфредом Симонисом, сообщает ТАСС.

По словам Симониса, не румынские депутаты разрабатывают программу встреч Зеленского и он не может нести ответственность за изменения, которые были внесены по инициативе украинской делегации.

По данным некоторых румынских СМИ, отмена выступления Зеленского в парламенте связана с негативным отношением к нему нескольких румынских парламентариев, включая сенатора Диану Шошоакэ.

Согласно сообщению издания Agerpres, сенатор Шошоакэ явилась в парламент во вторник с картой Румынии в пределах её территории до Второй мировой войны и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".

Она также заявила, что Зеленскому "не стоит приходить в парламент Румынии" и назвала его "нацистом". По словам Шошоакэ, конфликт на Украине её не интересует, зато заботит положение румын на Украине, "наши территории на Украине и нарушенные прав румын на Украине".

Альфред Симонис заявил, что едва ли Зеленский испугался Шошоакэ или других экстремистов в парламенте. И ещё раз повторил, что не парламент Румынии решает, куда прийти или не прийти Зеленскому.