Руководство парламента Румынии официально объявило об отмене запланированного заседания, на котором должен был выступить Владимир Зеленский.
Вместо выступления перед румынскими депутатами и сенаторами Зеленский проведёт общую встречу с председателем сената Николаем Чукэ и временно исполняющим обязанности председателя палаты депутатов Альфредом Симонисом, сообщает ТАСС.
По словам Симониса, не румынские депутаты разрабатывают программу встреч Зеленского и он не может нести ответственность за изменения, которые были внесены по инициативе украинской делегации.
По данным некоторых румынских СМИ, отмена выступления Зеленского в парламенте связана с негативным отношением к нему нескольких румынских парламентариев, включая сенатора Диану Шошоакэ.
Согласно сообщению издания Agerpres, сенатор Шошоакэ явилась в парламент во вторник с картой Румынии в пределах её территории до Второй мировой войны и потребовала, чтобы Украина "вернула украденные территории".
Она также заявила, что Зеленскому "не стоит приходить в парламент Румынии" и назвала его "нацистом". По словам Шошоакэ, конфликт на Украине её не интересует, зато заботит положение румын на Украине, "наши территории на Украине и нарушенные прав румын на Украине".
Альфред Симонис заявил, что едва ли Зеленский испугался Шошоакэ или других экстремистов в парламенте. И ещё раз повторил, что не парламент Румынии решает, куда прийти или не прийти Зеленскому.
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