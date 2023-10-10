США могут перенаправить помощь из Украины в Израиль

Американские политики всё чаще советуют Белому дому оставить Украину, и всю свою помощь направить своему давнему союзнику Израилю. Об этом сообщил журналист CNN Стивен Коллинсон.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

События, которые сегодня разворачиваются в Израиле, могут плохо сказаться на поддержке Украины Вашингтоном. Такие настроения были и до эскалации израильского конфликта, сейчас же они зазвучали с новой силой, отметил автор.

"Республиканцы, которые уже выступают против увеличения помощи Киеву, вероятно, будут утверждать, что Вашингтон должен отдать приоритет своему старому другу Израилю и не может позволить себе помочь обоим", — написал Коллинсон.

По мнению журналиста, США передадут Израилю более мощное оружие по сравнению с тем, что он направляют Киеву. Например, Вашингтон может передать Тель-Авиву ракеты-перехватчики для "Железного купола".

До этого американский сенатор Джош Хоули уже заявил, что из-за эскалации в Израиле туда нужно направить всю финансовую помощь, которую до этого собирались передать Киеву.