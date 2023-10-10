Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о возможном проникновении в Израиль неизвестных лиц

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Представители израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заявили о том, что неизвестным лицам, скорее всего, удалось проникнуть на территорию государства с Голанских высот.

Фото: Openverse

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, израильские военнослужащие выясняют подробности инцидента. Организованы проверочные мероприятия, сказано в официальном релизе.

"Было получено сообщение о предположительном проникновении в Израиль по воздуху на Голанских высотах и Верхней Галилее", — подчёркивается в Telegram-канале израильской армии.

7 октября палестинское движение ХАМАС реализовало массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации посольства РФ в Тель-Авиве, подтверждена гибель двух граждан России в результате этой атаки.

Израильские власти объявили, что государство переходит в военный режим для борьбы с ХАМАС, а также начинает наносить удары по Сектору Газа.