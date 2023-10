Your browser does not support the audio element.

Варшава напоминает гостя ресторана, согласившегося расплатиться за посетителя, который сидел за другим столиком, то есть за Украину. Об этом пишет Myśl Polska.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.