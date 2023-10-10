Варшава напоминает гостя ресторана, согласившегося расплатиться за посетителя, который сидел за другим столиком, то есть за Украину. Об этом пишет Myśl Polska.
По информации издания, власти Польши не смотрели на цены, "заказывая блюда" не только для себя, но и для гостей. В материале сказано, что такие действия Варшавы привели к падению уровня жизни поляков. Как пояснили журналисты, ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку понадобятся десятилетия для расплаты за "счёт".
"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — сказано в материале.
Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер спрогнозировал ухудшение отношений между Варшавой и Киевом в ближайшие месяцы. По его словам, Украина недовольна утверждёнными "зерновыми ограничениями", а Польша не собирается идти на уступки в этой сфере.
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