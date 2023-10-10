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Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины

1:02
Мир

Варшава напоминает гостя ресторана, согласившегося расплатиться за посетителя, который сидел за другим столиком, то есть за Украину. Об этом пишет Myśl Polska.

Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации издания, власти Польши не смотрели на цены, "заказывая блюда" не только для себя, но и для гостей. В материале сказано, что такие действия Варшавы привели к падению уровня жизни поляков. Как пояснили журналисты, ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку понадобятся десятилетия для расплаты за "счёт".

"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер спрогнозировал ухудшение отношений между Варшавой и Киевом в ближайшие месяцы. По его словам, Украина недовольна утверждёнными "зерновыми ограничениями", а Польша не собирается идти на уступки в этой сфере.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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