Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Варшава напоминает гостя ресторана, согласившегося расплатиться за посетителя, который сидел за другим столиком, то есть за Украину. Об этом пишет Myśl Polska.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации издания, власти Польши не смотрели на цены, "заказывая блюда" не только для себя, но и для гостей. В материале сказано, что такие действия Варшавы привели к падению уровня жизни поляков. Как пояснили журналисты, ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку понадобятся десятилетия для расплаты за "счёт".

"К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым", — сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер спрогнозировал ухудшение отношений между Варшавой и Киевом в ближайшие месяцы. По его словам, Украина недовольна утверждёнными "зерновыми ограничениями", а Польша не собирается идти на уступки в этой сфере.