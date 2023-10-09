Посол Палестины заявил о намеченном визите главы страны Махмуда Аббаса в Россию

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Посол Палестины рассказал, что президент страны Махмуд Аббас посетит Россию.

Фото: openverse

Посол Абдельхафиз Нофаль отметил, что Палестина поддерживает с Москвой ежедневные контакты. Он заявил о подготовке к визиту президента Аббаса в столицу РФ.

Представитель Палестины обвинил мировое сообщество в "двуличной позиции", Он упрекнул Запад в том, что они отдают Киеву миллиарды долларов, но не могут выделить деньги на систему образования Палестины.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о своей поддержке Палестины.