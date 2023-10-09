В Тбилиси несколько районов остались без электроэнергии из-за сильного ветра

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Мощный ветер сорвал деревья и вызвал отключение электроэнергии в некоторых районах Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление муниципалитета столицы Грузии.

Фото: Openverse

Согласно данным местных СМИ, обрушившаяся стена на улице Мариджани нанесла ущерб нескольким автомобилям. В настоящее время на месте происшествия работают службы города. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Тбилиси наблюдаются пробки на дорогах, но муниципальные власти утверждают, что центральные улицы остаются проезжими и движение автотранспорта не ограничено. Муниципалитет Тбилиси также организовал горячую линию для обращений жителей и гостей столицы.

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