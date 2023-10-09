ХАМАС сообщил о российских гражданах среди израильских пленных

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Представитель "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, включая российское. Эту информацию сообщает Reuters.

Фото: https://www.elaosboa.com/

В сообщении отмечается, что официальный представитель ХАМАС сообщил о десятках пленных с двойным гражданством, включая российских и китайских граждан.

Ранее ХАМАС выразил угрозу казни мирных граждан Израиля. В заявлении радикальной палестинской группировки говорится, что они намерены казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки.

Посольство России в Израиле подтвердило гибель одного российского гражданина в результате атаки, и еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести.

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