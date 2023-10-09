ХАМАС сообщил о российских гражданах среди израильских пленных

Представитель "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, включая российское. Эту информацию сообщает Reuters.
В сообщении отмечается, что официальный представитель ХАМАС сообщил о десятках пленных с двойным гражданством, включая российских и китайских граждан.
Ранее ХАМАС выразил угрозу казни мирных граждан Израиля. В заявлении радикальной палестинской группировки говорится, что они намерены казнить по одному заложнику в ответ на новые израильские бомбардировки.
Посольство России в Израиле подтвердило гибель одного российского гражданина в результате атаки, и еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.