Рамзан Кадыров поддержал Палестину и заявил о готовности отправить в регион конфликта миротворцев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран встать на защиту мирных граждан Палестины.

Фото: Правда.Ру

Кадыров заявил о готовности отправить в регион ведения боевых действий миротворцев.

Чеченский лидер уверен, что Европа и весь Запад должны остановить бомбардировку городов, где скрываются боевики, так как от этого страдает мирное население.

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", — объяснил глава Чечни.

Ранее блогер Хасбик встал на сторону Палестины, опубликовав флаг этой страны в социальных сетях.