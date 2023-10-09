Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран встать на защиту мирных граждан Палестины.
Кадыров заявил о готовности отправить в регион ведения боевых действий миротворцев.
Чеченский лидер уверен, что Европа и весь Запад должны остановить бомбардировку городов, где скрываются боевики, так как от этого страдает мирное население.
"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", — объяснил глава Чечни.
Ранее блогер Хасбик встал на сторону Палестины, опубликовав флаг этой страны в социальных сетях.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.