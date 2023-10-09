В США раскрыли, какое государство возникнет на территории Западной Украины

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Любое будущее государство, которое возникнет на оставшихся территориях Западной Украины, должно проявлять нейтралитет в отношении России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале Godfrey Bloom Official, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse

"Будущее государство на западе Украины должно оставаться нейтральным", — подчеркнул эксперт.

По мнению полковника, Москва не допустит, чтобы новая страна стала базой для агрессии против России. Он также отметил, что эта страна не должна присоединяться к военным союзам, подконтрольным США. Ранее лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет долгосрочной поддержки Украины, который включает в себя три ключевых компонента.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что это включает в себя план по совместимости с блоком, создание Совета НАТО-Украина и отказ от обязательства выполнения плана для членства, что ускорит процесс вступления.

В ответ на эти события в Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг возможного вступления Украины в НАТО и напомнили, что именно стремление Киева к альянсу стало одной из причин начала спецоперации России.