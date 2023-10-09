Израиль не будет сдерживать атаки на ХАМАС в секторе Газа, несмотря на риск для своих пленников

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Израильские военные не будут воздерживаться от атак на объекты ХАМАС в секторе Газа, даже если это предполагает риск для своих соотечественников, находящихся в плену. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Times of Israel.

Фото: openverse

По словам этого источника, при наличии точной разведывательной информации о местонахождении израильских пленников, Израиль может воздержаться от атаки на соответствующий объект. Однако в случае отсутствия таких данных, будут атакованы все цели ХАМАС.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с массированным ракетным обстрелом из сектора Газа, а также проникновением боевиков ХАМАС в южные приграничные районы. В ответ на это Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные Израиля в настоящее время активно участвуют в операции по очистке населенных пунктов.

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