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Al Bawaba: телефоны Huawei стали причиной позднего реагирования на атаку ХАМАСа

1:46
Мир

Израильская разведывательная служба отреагировала с опозданием на атаку ХАМАСа из-за предполагаемого использования палестинскими боевиками техники Huawei, которая сложнее подвергается прослушке со стороны западных спецслужб. Это утверждает издание Al Bawaba.

Al Bawaba: телефоны Huawei стали причиной позднего реагирования на атаку ХАМАСа
Фото: openverse

Согласно Al Bawaba, в социальных сетях распространяется теория, согласно которой использование устройств Huawei могло стать одной из причин неудачной операции израильской разведки.

Пользователь Twitter* с ником DaiWW выразил эту теорию следующим образом: "Похоже, лидеры ХАМАС действительно использовали смартфоны Huawei, чтобы не подвергать себя риску прослушки со стороны западных спецслужб. Теперь понятно, почему США так ненавидят Huawei. Если вы не хотите сдавать конфиденциальную информацию ЦРУ, просто купите смартфон Huawei!".

Позже бывший член Аль-Каиды, а ныне агент британской разведывательной службы МИ-6, Эймен Дин, подтвердил данную теорию. Он сообщил, что лидеры и боевики ХАМАС действительно предпочитают использовать устройства Huawei, особенно планшеты и смартфоны.

Дин также пояснил, что после того, как американская компания Google и другие IT-гиганты запретили Huawei использовать свои сервисы в их устройствах, китайская компания разработала собственные аналоги иностранных программ. Однако новые сервисы оказались более надежными и защищенными от взлома, за исключением доступа для китайских спецслужб.
 
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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eRecovery. Восстановление ПО в Huawei и Honor
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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