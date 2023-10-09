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В Греции почти половина работников может уйти из гостиничного бизнеса

1:27
Мир

Почти половина работников в гостиничном бизнесе рассматривает возможность смены рабочего места, и любые обстоятельства, которые могут их побудить, приведут к массовому уходу из отелей. Согласно исследованию, проведенному недавно в Греции, 48,3% всех работников в сфере гостиничного бизнеса рассматривают возможность увольнения.

В Греции почти половина работников может уйти из гостиничного бизнеса
Фото: Openverse

Причины этой тенденции весьма разнообразны. В первую очередь, специалисты указывают на сезонность работы и ощущение небезопасности в кризисных ситуациях, таких как пандемия COVID-19. Другими факторами являются отсутствие стимулов для оставления текущего места работы, чрезмерная загрузка, низкая зарплата, а также нарушение коллективных соглашений и отсутствие возможностей для профессионального развития.

Интересно, что 63,6% опрошенных считают, что политика управления конфликтами между сотрудниками и руководством в отелях неэффективна. В результате многие работники в туристической сфере не чувствуют привязанности к своей специализации и готовы искать новые возможности.

Следует отметить, что подобная ситуация не ограничивается только Грецией. В Турции также наблюдается дефицит кадров, о чем сообщил г-н Мустафа Кылыч, председатель совета директоров отеля L'Oceanica Beach Resort.

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Бизнес и работа в Греции. Переезд в грецию | Бизнес за рубежом
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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