Палестинские военные намерены казнить по одному заложнику всякий раз, когда Израиль будет атаковать жилой дом в секторе Газа. Об этом предупредил член военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда, выступая в эфире телеканала "Аль-Джазира".
"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага", — сказал Абу Убайда.
Представитель ХАМАС добавил, что в подтверждение сказанного они будут записывать казни заложников на видео.
Массовые ракетные атаки на Израиль из сектора Газа начались 7 октября. Военное крыло палестинского движения объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Израиль анонсировал начало операции "Железные мечи".
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.