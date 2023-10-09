ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль будет атаковать жилые дома

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Палестинские военные намерены казнить по одному заложнику всякий раз, когда Израиль будет атаковать жилой дом в секторе Газа. Об этом предупредил член военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда, выступая в эфире телеканала "Аль-Джазира".

"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага", — сказал Абу Убайда.

Представитель ХАМАС добавил, что в подтверждение сказанного они будут записывать казни заложников на видео.

Массовые ракетные атаки на Израиль из сектора Газа начались 7 октября. Военное крыло палестинского движения объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Израиль анонсировал начало операции "Железные мечи".