Канцлер ФРГ заявил президенту США Байдену, что он не хочет прямо приглашать Украину в НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что он не желает прямо приглашать Украину в НАТО. Это заявление было сделано немецким лидером во время телефонного разговора перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе, пишет журнал New Yorker.

Фото: openverse

В материале указано, что его нежелание приглашать Украину является "категорическим".

"Шольц четко дал понять, что выступал категорически против коммюнике (по итогам саммита. — Прим. ред.), которое бы включало конкретное "приглашение" для Украины в НАТО", — сказано в статье.

Обозреватели напомнили, что точка зрения канцлера Германии могла перечеркнуть все результаты переговоров, касающиеся содержания итогового коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.

Также Шольц выразил своё неприятие отмены для Киева условия выполнения плана действий для членства в НАТО, которое пообещал Украине генсек блока Йенс Столтенберг и одобрил Байден.