Постпред РФ при ООН пообещал уничтожить на Украине зернохранилища с оружием

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Россия ликвидирует находящиеся на Украине зернохранилища вместе с портовой инфраструктурой, если выяснится, что в них прячут вооружение и боеприпасы. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Фото: wikipedia.org

"Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она", — подчеркнул Небензя.

Дипломат отметил, что концентрация Киевом своих военных, как и вооружения, является законной целью РФ для нанесения удара, в то время как расположение тяжёлой техники и ПВО в жилых районах — это грубое нарушение международного права, которое становится причиной гибель невинных мирных граждан.

Небензя подчеркнул, что Россия никогда не наносит ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, используя своё оружие для того, чтобы ликвидировать военный потенциал киевского режима.