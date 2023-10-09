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Норвежская авиакомпания Norwegian Air приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно

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Мир

Авиакомпания Norwegian Air объявила об отмене всех своих рейсов в Тель-Авив и обратно на текущей неделе в свете последних событий в Израиле, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании.

Норвежская авиакомпания Norwegian Air приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно
Фото: Openverse

С 7 октября после обстрела со стороны сектора Газа Израиля группа боевиков из радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию Израиля. По последним данным, столкновения и обстрелы привели к жертвам среди палестинцев и израильтян. Кроме того, четыре россиянина остаются без вести пропавшими.

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Израиль - Тель-Авив | Жизнь других | 20.11.2022
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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