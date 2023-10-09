Сын экс-президента США Трампа предсказал следующий глобальный конфликт на Тайване

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Следующим местом на карте, где разгорится новый глобальный конфликт, станет Тайвань. Такой прогноз сделал сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик.

Фото: https://mavink.com/explore/Navy-MA

"Тайвань следующий", — написал Эрик Трамп в соцсети Х.

Сын бывшего американского лидера добавил, что все крупные вооружённые конфликты в мире возникают по причине слабости Вашингтона.

7 октября сектор Газа нанёс массированные ракетные удары по Израилю, после чего в приграничные области на юге страны проникли боевики ХАМАС. В ответ правительство Израиля объявило о расширенной мобилизации резервов, объяснив, что страна пребывает в состоянии войны.