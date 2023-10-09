Следующим местом на карте, где разгорится новый глобальный конфликт, станет Тайвань. Такой прогноз сделал сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик.
"Тайвань следующий", — написал Эрик Трамп в соцсети Х.
Сын бывшего американского лидера добавил, что все крупные вооружённые конфликты в мире возникают по причине слабости Вашингтона.
7 октября сектор Газа нанёс массированные ракетные удары по Израилю, после чего в приграничные области на юге страны проникли боевики ХАМАС. В ответ правительство Израиля объявило о расширенной мобилизации резервов, объяснив, что страна пребывает в состоянии войны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.