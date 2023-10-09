Телеграм-канал "Голос Палестины" реагирует на информацию о возможном открытии "второго фронта" против Израиля с территории Ливана. В своих комментариях авторы канала подчеркивают интенсивность происходящих событий на границе с Ливаном, сообщает EADaily.
"На данный момент мы получаем множество новостей о различных событиях, развивающихся на границе с Ливаном. Вчера Израиль и ливанские вооруженные силы провели обмен минометными ударами. Сегодня поступила информация о запуске 12 ракет из Ливана в сторону оккупированных территорий, а также о том, что четверо вооруженных индивидуумов пересекли границу между Ливаном и оккупированной Палестиной".
Как подчеркивает "Голос Палестины":
"Все события, происходящие на юге Ливана, полностью под контролем Хизбаллы. Однако о прямом участии Хизбаллы в текущем конфликте говорить еще рано. В случае такого развития событий мы столкнемся с очень серьезной ситуацией, учитывая, что боеспособность Хизбаллы значительно превосходит боеспособность ХАМАС в несколько раз, как по арсеналу, численности личного состава, бюджету, так и опыту участия в боевых действиях".
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