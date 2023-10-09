Сейчас очень большое количество людей пытаются покинуть Тель-Авив, желая купить билеты из аэропорта Бен-Гурион на самолёты, летящие в Анталью и Стамбул.
Как сообщает турецкий телеканал TGRT Haber, самолёты переполнены, на рейсах "Турецких авиалиний" закончились места.
"Стало известно, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве наблюдается большая плотность, израильские граждане устремились в Стамбул и Анталью. На рейсах "Турецких авиалиний" нет мест", — говорится в сообщении.
Уже третий день израильские города на юге и в центре страны подвергаются ракетным обстрелам со стороны сектора Газа.
Как сообщают РИА Новости, в главном израильском аэропорту Бен-Гурион не наблюдается паники, есть большое количество желающих покинуть Израиль, но сказать, что аэропорт переполнен, нельзя, поэтому говорить о массовом бегстве из страны не приходится.
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