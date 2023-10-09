В США разрешили трансгендерному бегуну принимать тестостерон во время турниров

Американское антидопинговое агентство (USADA) разрешило бегуну по имени Кэл Каламия принимать тестостерон во время соревнований. Каламия является трансгендером, и ему было предоставлено терапевтическое исключение с указанием медицинских причин для использования тестостерона.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

С 2019 года спортсмен использует тестостерон в процессе перехода от женского пола к мужскому. Кроме того, ему разрешено выступать в небинарной категории.

Этот случай подчеркивает развивающийся вопрос о том, как спортивные организации регулируют участие трансгендерных спортсменов. Ранее известным примером трансгендерной атлетки стала тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, участвовавшая в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Изменение правил отбора на соревнования, проведенное Международным олимпийским комитетом (МОК), предусматривает, что уровень мужского гормона тестостерона для участников женских соревнований должен быть ниже 10 наномолей на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

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