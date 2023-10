Американское антидопинговое агентство (USADA) разрешило бегуну по имени Кэл Каламия принимать тестостерон во время соревнований. Каламия является трансгендером, и ему было предоставлено терапевтическое исключение с указанием медицинских причин для использования тестостерона.

