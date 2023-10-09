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Политолог Сатановский заявил, что война с ХАМАС закончится ликвидацией Израиля

3:48
Мир

В субботу утром произошла масштабная ракетная атака на Израиль со стороны сектора Газа. Официальный представитель армии Израиля сообщил, что было запущено более 2 тысяч ракет. Кроме того, группы боевиков проникли на юг Израиля.

Политолог Сатановский заявил, что война с ХАМАС закончится ликвидацией Израиля
Фото: Wikipedia

Израильская армия проводит операции по очистке населенных пунктов, а в стране введено чрезвычайное положение. По данным медицинских служб, количество погибших израильтян составляет 40 человек, включая одного медика, и количество пострадавших — уже 740.

Палестинское движение ХАМАС объявило в субботу о начале операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Представители ХАМАСа утверждают, что было совершено более 35 пленений израильских солдат и поселенцев. В ответ Израильская оборонительная армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАСа в секторе Газа.

Политолог Евгений Сатановский в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей напомнил, что Палестины как государства не существует.

"Абсолютно разные системы спонсоров, абсолютно разные системы задач. Хамас не подчиняется Абу-Мазану, Абу-Мазан не командует Хамасом. Это абсолютно разные территории, абсолютно разные системы спонсоров, абсолютно разные системы задач, теоретическое употребление Палестины как чего-то единого, я отношу к глупостям российского МИД, который пока еще живет в семидесятых годах, иногда заходя в девяностые — во времена Козырева, но продолжая спать, как Рип Ван Винкль", — уточнил эксперт.

Сатановский не исключает, что Израилю удастся ликвидировать Хамас в Газе, о необходимости чего, как отметил специалист, говорили давным-давно, как и о том, что нельзя вообще было запускать туда Арафата и начинать так называемый процесс "Осло", который для палестинцев закончился абсолютной катастрофой ничуть не меньшей, чем он может закончиться для израильтян.

"Но этого никто никогда не слушал и вот сейчас, если американцы не прервут все-таки операцию, как прерывали все предыдущие и если спекуляции и внутренняя неполитическая глупость израильского руководства не позволит это сделать, то на сегодняшний момент надо брать Газу, зачищать ее, брать под контроль на годы и, скорее, на десятилетия, ликвидировать там любые военно-террористические инфраструктуры, полностью брать под контроль систему образования и лет так через 20-25, когда подрастет поколение жителей Газа, которое готово жить рядом с Израилем, а не вместо Израиля и находить кого-нибудь из нормальных людей не коррумпированных, отвечающих за то, что он делает и отдавать ему власть, а никаких других способов не бывает", — пояснил он.

Сатановский считает, что для этого необходимо, чтобы в процесс вмешался лично Господь Бог.

"Но я в это не верю и, видимо, будет много крови и много абсолютно невинных жертв с обеих сторон. Существование Израиля в моих глазах сегодня под сомнением. Израиль, как государство демонстрирует свою несостоятельность. И политическое руководство, и военные, и разведывательные службы провалились, так как они не проваливались никогда за все время существования Израиля, потому что никогда ни в одной войне не велись бои на территории Израиля и никогда не захватывались израильские населенные пункты", — пояснил эксперт.

Собеседник ОСН считает, что сравнивать нынешнюю ситуацию с войной 1973 года нельзя, потому что она шла на Синайском

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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