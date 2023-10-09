Зампред Совбеза РФ Медведев высказался об оружии ВСУ: Ну что, натовские друзья, доигрались?

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переданное Украине оружие применяется в Израиле.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Экс-президент России сравнил оружие, поставленное ВСУ, с судьбой вооружения, которое военнослужащие США бросили в Афганистане. Он уверен, что оружие будет бесконтрольно применяться в вооружённых конфликтах по всему миру.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — обратился Медведев к представителям Североатлантического альянса.

Российский политик обвинил власти Украины в коррупции. Он считает, что скоро на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты.

Ранее Дмитрий Медведев обвинил руководство НАТО в глупости.