Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переданное Украине оружие применяется в Израиле.
Экс-президент России сравнил оружие, поставленное ВСУ, с судьбой вооружения, которое военнослужащие США бросили в Афганистане. Он уверен, что оружие будет бесконтрольно применяться в вооружённых конфликтах по всему миру.
"Ну что, натовские друзья, доигрались?" — обратился Медведев к представителям Североатлантического альянса.
Российский политик обвинил власти Украины в коррупции. Он считает, что скоро на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты.
Ранее Дмитрий Медведев обвинил руководство НАТО в глупости.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.