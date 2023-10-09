Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Белого дома

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В Соединённых Штатах Америки может произойти то, с чем сейчас столкнулся Израиль, поскольку действующий президент страны Джо Байден ведёт неэффективную миграционную политику, считает член американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, на территорию США "вторглись иноземцы" более чем из 160 государств. Она заявила об огромных масштабах нелегальной миграции, на которую Белый дом практически не реагирует. События в Израиле — "тревожный звонок" для Байдена, уточнила политик.

"То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой", — подчеркнула конгрессвумен в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее Грин допустила, что военные ХАМАС заполучили оружие, которое США передали Украине или оставили в Афганистане.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.