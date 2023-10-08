Египет призывает СБ ООН взять на себя ответственность за деэскалагию в секторе Газа

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Глава Министерства Иностранных Дел Египта Самех Шукри провел переговоры с британским коллегой Джеймсом Клеверли. В ходе этих бесед было подчеркнуто, насколько важно, чтобы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций взял на себя ответственность за прекращение нарастающего конфликта между Палестиной и Израилем. Эту информацию распространил официальный представитель Министерства Иностранных Дел Египта.

Фото: openverse.org

Министр иностранных дел выразил готовность Египта продолжать дипломатические усилия и взаимодействие с разными сторонами, настаивая на том, чтобы была немедленно прекращена эскалация конфликта в секторе Газа и его окрестностях. Он также подчеркнул перед своим британским коллегой важность того, чтобы Совет Безопасности ООН принял на себя ответственность за немедленное прекращение военных действий и принял широкомасштабные меры для разрешения палестинской проблемы. Эта информация отражена в заявлении Министерства Иностранных Дел, сообщает ТАСС.

Совет Безопасности ООН намерен обсудить обострение ситуации в Израиле и секторе Газа на закрытом заседании, назначенном на 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по московскому времени).

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