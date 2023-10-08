В Турции сказали, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно при независимости Палестины

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Урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем может быть достигнуто только через выполнение резолюции ООН о создании независимого государства Палестина. Это заявление было сделано спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Он подчеркнул, что мир в регионе невозможен без этой реализации.

Фото: Openverse

"Единственным путем для урегулирования этого конфликта является выполнение резолюции ООН, которая предусматривает сосуществование двух государств и создание независимого государства Палестина в границах 1967 года. Нет другого пути для решения этой проблемы, и пока это не будет выполнено, конфликт будет продолжаться," — сказал политик в интервью.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Палестина признана государством в статусе наблюдателя при ООН, хотя она не является ее полноправным членом.

Спикер турецкого парламента также подчеркнул важность сохранения статуса мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима, для мусульман.

"Представители разных религий жили здесь веками и будут продолжать жить. Мечеть Аль-Акса — это красная линия для мусульман, и атаки на нее неприемлемы. Необходимо обеспечить защиту ее статуса," — сказал Куртулмуш, призывая стороны конфликта к сдержанности и прекращению насилия.

С начала последних событий утром 7 октября, когда ракетный обстрел Израиля начался со стороны сектора Газа, а также боевики проникли на территорию Израиля и вступили в бой с израильскими военными. Израиль объявил "состояние готовности к войне" и запустил ответную операцию под названием "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал эти действия палестинских радикалов ответом на агрессивные действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв резервистов в армию и ввел "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 300 палестинцев и около 1,9 тыс. получили ранения, в то время как в Израиле погибли 350 человек, а еще около 1,8 тыс. получили ранения.

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