Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа

Израильская армия провела операцию в секторе Газа, в результате которой было ликвидировано более 400 вооруженных террористов, а также захвачено десятки из них в плен. Эту информацию официально объявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, на брифинге.
"Мы уничтожили более 400 боевиков внутри сектора Газа и захватили десятки из них в плен", — сказал Хагари.
События развернулись после того, как утром 7 октября сектор Газа начал обстреливать территорию Израиля. Параллельно с этим, группы боевиков из радикального движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где началась вооруженная конфронтация с израильскими военными. В ответ на эти события, израильская армия объявила "состояние готовности к войне" и немедленно запустила операцию "Железные мечи", сообщает ТАСС.
Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв резервистов в армию и ввел "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона