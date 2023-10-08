Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа

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Израильская армия провела операцию в секторе Газа, в результате которой было ликвидировано более 400 вооруженных террористов, а также захвачено десятки из них в плен. Эту информацию официально объявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, на брифинге.

Фото: openverse.org

"Мы уничтожили более 400 боевиков внутри сектора Газа и захватили десятки из них в плен", — сказал Хагари.

События развернулись после того, как утром 7 октября сектор Газа начал обстреливать территорию Израиля. Параллельно с этим, группы боевиков из радикального движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где началась вооруженная конфронтация с израильскими военными. В ответ на эти события, израильская армия объявила "состояние готовности к войне" и немедленно запустила операцию "Железные мечи", сообщает ТАСС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв резервистов в армию и ввел "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.

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