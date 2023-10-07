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Минкультуры Киргизии выразило мнение о важности передачи культурных наследий СНГ молодому поколению

Мир

Страны-участницы СНГ должны бережно относиться к культурному разнообразию региона и передавать свои уникальные традиции следующим поколениям. Такое заявление было сделано министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбеком Максутовым во время открытия 17-х Дельфийских игр СНГ в Бишкеке.

Минкультуры Киргизии выразило мнение о важности передачи культурных наследий СНГ молодому поколению
Фото: openverse.org

"Культурное многообразие СНГ — это наше богатство и наследие, которое мы должны сохранить, развивать и передать будущим поколениям", — подчеркнул он.

Он отметил, что Дельфийские игры Содружества, стартовавшие в Бишкеке, представляют не только соревновательный аспект, но и служат "площадкой для обмена опытом" и "творческой лабораторией".

"Это также великий труд и эмоциональное напряжение. Мы надеемся, что участие в 17-х Дельфийских играх станет отправной точкой для новых достижений и подарит молодежи множество радостных моментов и новых друзей", — обратился министр к участникам.

Алтынбек Максутов подчеркнул, что культура всегда занимала особое место в жизни народов СНГ. В рамках Дельфийских игр в Бишкеке принимают участие около 600 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из различных стран СНГ. Победителей будут определять в различных номинациях, таких как фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. Кроме того, в программу фестиваля включены категории народных инструментов, духовых инструментов и художественных ремесел. Оценивать выступления участников будут более 30 экспертов искусства, профессоров и докторов искусствоведения из стран СНГ, сообщает ТАСС.

"Это уникальное событие, которое объединяет молодежь из различных стран Содружества, способствуя укреплению дружбы между нашими народами", — подчеркнул министр.

Решение о проведении Дельфийских игр СНГ в Киргизии было принято Советом глав правительств стран Содружества 29 мая 2020 года. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, Дельфийский комитет республики, при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, мэрии Бишкека и других киргизских государственных органов.

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Минкультуры о сохранении и популяризации историко культурного наследия
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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