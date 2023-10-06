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Экс-президент Эстонии об отказе ФРГ передавать ВСУ ракеты Taurus: Хочет вернуться к бизнесу с Путиным?

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Мир

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес обвинил Германию в желании наладить торговые отношения с Россией.

Экс-президент Эстонии об отказе ФРГ передавать ВСУ ракеты Taurus: Хочет вернуться к бизнесу с Путиным?
Фото: wikimedia.org

Экс-президент Эстонии упрекнул власти ФРГ в нежелении передавать Украине ракеты Taurus. Он предположил, что отказ помочь ВСУ продиктован намерением Германии сотрудничать с Владимиром Путиным по экономическим вопросам.

"А Великобритания и Франция плохие, потому что мешают Германии вернуться к бизнесу с Путиным?" — сказал Тоомас Хендрик Ильвес.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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