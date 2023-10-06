Посол Украины разочарован нежеланием Германии поставить ВСУ ракеты Taurus

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Посол Украины упрекнул правительство Германии в нежелании пополнить вооружение ВСУ ракетами Taurus.

Фото: wikimedia.org

Посол Украины Алексей Макеев объяснил, что ракеты Taurus нужны Украине для выживания.

"Речь идёт о потребностях наших военных", — сказал представитель МИД Украины в интервью журналистам медиагруппы Funke.

Ранее сообщалось, что США выделит средства на помощь Украине по программе грантов Госдепа.