Посол Украины упрекнул правительство Германии в нежелании пополнить вооружение ВСУ ракетами Taurus.
Посол Украины Алексей Макеев объяснил, что ракеты Taurus нужны Украине для выживания.
"Речь идёт о потребностях наших военных", — сказал представитель МИД Украины в интервью журналистам медиагруппы Funke.
Ранее сообщалось, что США выделит средства на помощь Украине по программе грантов Госдепа.
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