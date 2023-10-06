Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при покупке зимней формы на $5,3 млн

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Украинские нацгвардейцы столкнутся с необходимостью самостоятельной покупки зимней формы из-за тенденций к махинациям при подписании государственных контрактов на ее приобретение. Такое предостережение сделал президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности, Александр Соколовский, сообщает ТАСС.

"Зимнюю форму нацгвардейцы могут не получить вовремя, а, возможно, и вовсе. Вероятно, им придется, как это делали многие в прошлом году, покупать ее за свой счет", — написал он на своей странице в Facebook*.

Соколовский объявил, что Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив зимней формы на сумму 193 миллиона гривен ($5,3 миллиона) с компанией "Трейд-Прим", которая не располагает своим швейным производством и осуществляет деятельность в сельском хозяйстве. Руководитель объединения добавил, что этот контракт был подписан в обход системы украинских тендеров для государственных закупок Prozorro. По его информации, за основателями данной компании ведется след обвинений в попытках мошенничества.

Соколовский также доложил, что Нацгвардия заключила контракт на поставку летней военной формы с промежуточной фирмой "Шеврон-Киев", не обладающей собственными производственными мощностями. По словам главы объединения, компании следовало поставить 48 тысяч комплектов, но к началу октября она смогла поставить всего лишь 1 тысячу. Ткань для пошива формы Нацгвардия закупила за границей на 60% дороже, чем предлагают украинские ткачи, добавил он. Соколовский утверждает, что заключение подобных контрактов сопряжено с коррупционными мотивами и включает в себя выплату взяток.

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