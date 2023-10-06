Как заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев, Киеву жизненно необходимы немецкие ракеты Taurus, так как от них, по его словам, зависит "выживание" Украины.
Макеев посетовал на то, что власти ФРГ до сих пор не решили, будут ли передавать эти ракеты Киеву. По словам дипломата, в этом вооружении остро нуждаются бойцы ВСУ.
"Вот почему ракеты Taurus необходимы для выживания", — подчеркнул Макеев в интервью журналу Spiegel.
Киев уже неоднократно просил ФРГ передать ему ракеты высокой дальности Taurus, радиус поражение которых может составлять до 500 км.
Однако Берлин до сих пор не решился принять решение по поводу этих ракет, потому что не желает ещё больше ухудшить отношения с РФ, отметили в The Wall Street Journal.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.