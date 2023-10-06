Украинский посол отметил важность ракет Taurus для "выживания" страны

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Как заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев, Киеву жизненно необходимы немецкие ракеты Taurus, так как от них, по его словам, зависит "выживание" Украины.

Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Макеев посетовал на то, что власти ФРГ до сих пор не решили, будут ли передавать эти ракеты Киеву. По словам дипломата, в этом вооружении остро нуждаются бойцы ВСУ.

"Вот почему ракеты Taurus необходимы для выживания", — подчеркнул Макеев в интервью журналу Spiegel.

Киев уже неоднократно просил ФРГ передать ему ракеты высокой дальности Taurus, радиус поражение которых может составлять до 500 км.

Однако Берлин до сих пор не решился принять решение по поводу этих ракет, потому что не желает ещё больше ухудшить отношения с РФ, отметили в The Wall Street Journal.