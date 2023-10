Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр города Вьен в юго-восточной Франции, Тьерри Ковач, распорядился снять украинский флаг с фронтона здания администрации после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщает Dauphiné libéré.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.