Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр города Вьен в юго-восточной Франции, Тьерри Ковач, распорядился снять украинский флаг с фронтона здания администрации после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, сообщает Dauphiné libéré.
"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе… Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема… Это снятие (флага — ред.) никоим образом не умаляет поддержки, которую Вьен оказывает украинскому народу", — приводит издание слова мэра.
Ранее украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждались гуманитарная помощь Баку Киеву в энергетическом секторе, а также региональная безопасность и вызовы взаимодействия. Также мэр Ковач заметил, что благодарность Баку за гуманитарную помощь, включая энергетический сектор, неуместна, учитывая, что Азербайджан продает газ по значительно завышенной цене для финансирования своих военных действий против Армении.
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